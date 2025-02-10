أمين المجلس الأعلى للأمن القومي: الثورة ليست ملكا لأحد سوى الشعب نفسه

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان على هامش مسيرة 22 بهمن، أشار علي أكبر أحمديان، اليوم الاثنين، إلى الحضور الحماسي للشعب دائماً على الساحة الإيرانية في هذه المسيرة، قائلاً: "كان حضور الشعب دائماً منذ بداية الثورة وحتى اليوم".

وأضاف: "أينما أتيحت الفرصة أمام الشعب، خرج وقدم التضحيات ولم يترك شيئا".

وأكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي أن ذكرى 22 بهمن هي ذكرى للشعب نفسه، وقال: "من الطبيعي أن يحضر الناس ذكرى ثورتهم، لأن هذه الثورة ليست ملكا لأحد سوى الشعب نفسه".

وأضاف أحمديان: إن قيام الثورة الإسلامية والنظام المقدس للجمهورية الإسلامية كانا من صنع الشعب. وقد أحدث الناس هذه المعجزة العظيمة بانضمامهم إلى الإمام (رحمه الله)، فحضورهم طبيعي تماماً.

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