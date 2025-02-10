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١٠‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٥٣ م

وزير النفط الايراني يعلن عن توقيع أحد أكبر العقود في تاريخ صناعة النفط في البلاد

وزير النفط الايراني يعلن عن توقيع أحد أكبر العقود في تاريخ صناعة النفط في البلاد

قال وزير النفط الايراني، إن عقد رفع الضغط في حقل بارس الجنوبي يعد من أكبر العقود في تاريخ صناعة النفط في البلاد.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضح "باك نجاد" في تصريح اليوم الاثنين خلال مشاركته في مسيرة إحياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الإسلامية بطهران، أن "رمز اقتدار الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الحضور الجماهيري في الساحات، وشعبنا یعرف هذا الأمر جيدا".

وأشار وزیر النفط الإيراني إلى تصريحات الرئيس الأميركي حول رغبته في التفاوض مع إيران، قائلا : لكي نعرف ان هذا البستان الأخضر الذي یعرضه "ترامب" وعصابته لنا غير جدير بالثقة، یکفي أن نتذكر بان المجرم الأکبر في العالم حالیا أي نتنياهو، كان أول ضیف يزور ترامب بعد تسلمه الحكم من جديد.

وأضاف : لا ینبغي أن نأخذ تهدیداتهم على محمل الجد، "إسرائیل" أصغر من أن تفعل شيئا، وهم یعرفون قوتنا في مختلف المجالات، وكذلك ترامب الذي اعلن فرض "الضغوط القصوى" على إيران، فهو یرید أن یختبر سیاسة فاشلة من جديد.

/انتهى/

رمز الخبر 1954223

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