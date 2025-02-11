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١١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٨:٢٥ ص

 الاحتلال ينفذ عمليات تفجير في بلدتي يارون وعيترون جنوب لبنان

 الاحتلال ينفذ عمليات تفجير في بلدتي يارون وعيترون جنوب لبنان

أفادت مصادر لبنانية مساء الاثنين بأن جيش الاحتلال نفذ عمليات نسف وتفجير كبيرة في بلدتي يارون وعيترون جنوب لبنان.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أوضحت المصادر أن جيش الاحتلال نفذ ليلا عملية نسف كبيرة في بلدة يارون، وتفجيرات عند أطراف بلدة عيترون الجنوبية.

وأظهرت مقاطع فيديو عمليات النسف والتفجير الكبيرة بالمنطقة وتصاعد ألسنة اللهب وأعمدة الدخان.

ولا يزال جيش الاحتلال يواصل سلسلة خروقاته في جنوب لبنان، حيث أفادت وسائل إعلام لبنانية بتوغل دبابة باتجاه الأطراف الشمالية الشرقية لبلدة يارون، في حين تقدمت ناقلة جند باتجاه حي الصوانة عند الأطراف الشمالية الشرقية للبلدة ظهر الاثنين.

كما أضافت أن عدد من الدبابات وجرافة عسكرية توغلت باتجاه الأطراف الجنوبية لبلدة عيتا الشعب، وعملت الجرافة على رفع ساتر ترابي في المنطقة، من بعدها قامت بالانسحاب.

/انتهى/

رمز الخبر 1954227

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