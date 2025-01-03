  1. القدس و فلسطین
  2. العدو
٠٣‏/٠١‏/٢٠٢٥، ٦:٤٩ م

الكيان الصهيوني ينتهك مجددا الهدنة مع لبنان

الكيان الصهيوني ينتهك مجددا الهدنة مع لبنان

واصلت القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتفجير المنازل في جنوب لبنان، وشن غارات وهمية وسط تحليق لطائرات الاستطلاع فوق بيروت.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه ذكرت وسائل إعلامية، إن "القوات الإسرائيلية تقوم بعملية تمشيط بالاسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة باتجاه الأحياء في بلدة مارون الراس جنوب لبنان، وفي محيط بلدة حولا، كما يقوم بحملة تمشيط واسعة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة بين بلدتي طلوسة وبني حيان".

واستهدف تفجير عنيف في بلدة كفركلا، وتم إحراق منزلين في بلدة بني حيان الجنوبية وتجريف في وادي السلوقي من قبل القوات الإسرائيلية التي قامت أيضا برفع السواتر واقفال طريق بني حيان من جهة وادي السلوقي جنوبا.

وقالت إن "الطيران الحربي ينفذ غارات وهمية في أجواء القطاع الأوسط جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع في أجواء بيروت والضاحية الجنوبية".

/انتهى/

رمز الخبر 1952547

سمات

تعليقك

You are replying to: .
    • captcha

    توب تن

    المقابلات

    التقارير

    الرأي

    اخبار الشخصيات

    اخبار المنظمات والمؤسسات