فيلسوف روسي مشهور: إيران، أنجح دولة في المنطقة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أدلى دوغين بهذه التصريحات في مقابلة له على هامش حضوره احتفالية الذكرى السنوية لانتصار الثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في روسيا.

وأشار إلى أن "إيران بعد الثورة الإسلامية، وبالاعتماد على أفكار آية الله العظمى الامام الخميني، قد حققت تحولات مذهلة وغير عادية في مختلف المجالات من خلال العودة إلى قيمها التقليدية."

وأكد هذا المفكر الروسي أن "إيران، على مدى أكثر من أربعة عقود، وقفت في وجه العقوبات والمعارضة الشاملة من أعداء العالم الإسلامي - من الدول الغربية وأيضًا في زمن الاتحاد السوفيتي - وتواصل مسيرتها التنموية."

وقال دوغين: "من هذا المنظور، تعتبر إيران نموذجًا للدول الأخرى في كيفية الحفاظ على القيم والروحانية والإيمان؛ ولهذا السبب، أهنئ الشعب الإيراني."

وأضاف: "تمتلك إيران خلفية حضارية كبيرة استمرت في طرح خطابها عبر العصور، ومن هذا المنظور، هي نموذج للدول الأخرى حول كيفية الحفاظ على الهوية والإيمان، وعدم الاستسلام للظلم، والدفاع عن العدالة في جميع أنحاء العالم من خلال الحوار والتفاعل مع الدول الأخرى."

أقيمت احتفالية الذكرى السادسة والأربعين للثورة الإسلامية واليوم الوطني للجمهورية الإسلامية الإيرانية في موسكو مساء امس الاثنين، بحضور سيرجي سيفيليف وزير الطاقة الروسي ورئيس الجانب الروسي في لجنة التعاون المشترك بين الدولتين وكاظم جلالي سفير إيران في موسكو.

وشهدت الاحتفالية حضور عدد من المسؤولين الروس، بما في ذلك أندريه رودينكو نائب وزير الخارجية ورئيس كتلة روسيا الموحدة في دوما الدولة، بالإضافة إلى المدعي العام الروسي، وسفراء ودبلوماسيين وملحقين عسكريين من دول مختلفة.

وعلى هامش هذه الاحتفالية، تم تنظيم معرض للإنجازات العلمية والتكنولوجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي لاقى استحسان الحاضرين.

كما قام المشاركون في الاحتفالية بزيارة معرض للحرف اليدوية الإيرانية بينما كان فنان إيراني يعزف على "السنتور" في أجواء خاصة.

وكان من بين الفعاليات الأخرى إقامة معرض للكتب من منشورات صدرا ورواية تصويرية للثورة الإسلامية.

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