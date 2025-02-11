السفارة الايرانية في النيجر تقيم احتفالا بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن مراسم إحياء الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية أقيمت في سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في أبوجا، بحضور سفير بلادنا ومجموعة من المسؤولين النيجيريين.

وحضر الحفل نائب رئيس مجلس الشيوخ، ووزير الدولة لشؤون منطقة العاصمة الفيدرالية، ووزير الدولة للتعليم، ومدير عام المراسم بوزارة الخارجية النيجيرية، وعدد كبير من الدبلوماسيين والملحقين العسكريين والشيعة النيجيريين والمقيمين الإيرانيين.

وفي الحفل، أشار السيد عزيز الله مير يوسفي، القائم بأعمال السفارة، إلى إنجازات الثورة الإسلامية وشرح السياسة الخارجية للحكومة الإيرانية الجديدة. بعد ذلك، قرأ رئيس المراسم بوزارة الخارجية النيجيرية رسالة وزير الخارجية النيجيري بمناسبة الذكرى السادسة والأربعين لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة.

كما ألقى نائب رئيس مجلس الشيوخ ووزير الدولة لشؤون منطقة العاصمة الفيدرالية كلمات أكدا فيها على تطوير العلاقات بين البلدين.

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