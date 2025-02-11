مهنأ بذكرى انتصار الثورة... وزير الخارجية الهندي يؤكد على اهمية علاقات بلاده مع ايران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في رسالة على شبكة التواصل الاجتماعي إكس، هنأ وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار، الأمة والحكومة الإيرانية ونظيره الإيراني سيد عباس عراقجي، بمناسبة الذكرى 46 لإنتصار الثورة الإسلامية.

وكتب وزير الخارجية الهندي في رسالة تهنئته: "تحياتي الحارة للوزير عراقجي والحكومة والشعب الإيراني بمناسبة ذكرى الثورة الإسلامية".

وأكد سوبرامانيام جايشانكار، في هذه الرسالة على أهمية العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي لها جذور تاريخية.

هذا وحظيت الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران بتغطية إعلامية واسعة في وسائل الإعلام العالمية، بالإضافة إلى سيل من رسائل التهنئة من الزعماء والسياسيين من مختلف أنحاء العالم.

إن انتصار الثورة الإسلامية المجيدة يدخل المحطة السادسة والأربعين من محطات الذكرى، وبعد أكثر من أربعة عقود من التطورات العديدة، فإن نظام الجمهورية الإسلامية، مثل شجرة راسخة، يتأمل الآن آفاق النجاح والنمو والتطور في المستقبل، ساعية الى تحويل التهديدات والعقوبات لى الفرص.

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