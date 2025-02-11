اقامة معرض "ايران جيو" لعرض الانجازات العلمية الجغرافية في طهران

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت صباح اليوم (الثلاثاء) فعاليات معرض إيران جيو الدولي الرابع في المقر الدائم للمعارض الدولية في طهران.

وحضر الحفل نائب منسق وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة الأدميرال البحري مهدي خواجه أميري، ومساعد وزارة الدفاع وإسناد القوات المسلحة في الشؤون الدولية العميد السيد حمزة قلندري، ومجموعة من الرعايا العسكريين الأجانب المقيمين في طهران.

وقال رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية، العميد أمير فخري في كلمة له خلال الحفل: "بفضل الثورة الإسلامية تحولت بلادنا من مستورد إلى منتج للأجهزة والبرمجيات ومعرفة المعلومات الجيوماتيكية".

وأشار إلى أن معرض "إيران جيو" يعد أكبر منظومة بيئية لصناعة المعلومات الجغرافية في غرب آسيا، وأضاف: "هذا المعرض سيقام من اليوم حتى الجمعة، وفي هذه المنظومة ستعرض المنظمات التي تنتج المعلومات المكانية والخرائطية والجغرافية ومعلومات للجمعيات والجامعات والشركات الناشئة".

وصرح رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة الإيرانية: شعار معرض إيران جيو الدولي هو "صناعة المعلومات الجغرافية؛ تعتبر الأساس لتنمية البلاد والحكم الحكيم".

وتابع: "تم التخطيط لتوقيع عدة مذكرات تفاهم ومعسكر تقدمي للطلاب المعنيين في هذا المعرض لتقديم أفكارهم لحل المشكلات".

ومن المقرر أن يقام معرض إيران جيو الدولي الرابع في الفترة من 11 إلى 14 فبراير 2025.

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