السفير الايراني في الصين يؤكد على تعزيز العلاقات مع بكين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان السفير بختيار ادلى بهذا التصريح خلال كلمته في مراسم احياء الذكرى الـ 46 لانتصار الثورة الاسلامية والعيد الوطني الايراني، التي اقيمت بمبنى السفارة الايرانية في بكين؛ حضرها نائب وزير الخارجية الصيني، والامين العام لمنظمة شنغهاي، الى جانب سفراء ودبلوماسيي وملحقي الشؤون العسكرية للدول المختلفة المعتمدين، وايضا رجال الاعمال ونشطاء الوسط الثقافي والمراسلين والاعلاميين في هذا البلد.

ونوه السفير الايراني بالمنجزات التي حققتها الثورة الاسلامية في شتى المجالات، داعيا الى تعزيز وتوسيع العلاقات بين ايران والصين باعتبارهما بلدين كبيرين في منطقتي غرب وشرق اسيا.

واضاف بختيار : لقد شاهدنا خلال العام الماضي استدامة لسير تعميق العلاقات القائمة على الصداقة بين الحكومتين والشعبين الايراني والصيني العظيمين.

وتابع قائلا : ان التطورات السريعة التي حدثت في الصعيد الدولي واشتراك المواقف بين طهران وبكين حيال الكثير من القضايا والملفات الدولية والاقليمية، اضافت فصلا جديدا الى هذه العلاقات الوثيقة والشاملة؛ داعيا الى تسخير الطاقات واغتنام الفرص من اجل تطوير الاواصر الثنائية اكثر فاكثر.

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