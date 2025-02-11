الرئيس الايراني: لا يمكن تحقيق السلام والأمن بالعدوان والقتل

وأفادت وكالة مهر للأنباءن انه قال بزشكيان خلال كلمة له في حفل افتتاح المعرض الدولي الثامن عشر للسياحة والصناعات ذات الصلة، الذي أقيم اليوم في المركز الدائم لمعارض طهران الدولية: "كل من يعيش في البلاد، بغض النظر عن عرقه أو ذوقه، ينتمون إلى إيران، والمعارض السياحية هي الفرصة الأفضل للناس لرؤية الإنجازات والتجارب والتفاعل مع بعضهم البعض".

وأكد الرئيس بزشكيان: "إن شعار الأمم المتحدة لهذا العام هو "السلام والأمن العالميان"...لا يمكن تحقيق هاتين القضيتين إلا من خلال الصداقة.. لا يمكن تحقيق السلام والأمن بالعدوان والقتل. يجب علينا توفير منصة حيث يمكن للبشر التواصل مع بعضهم البعض"، مضيفا: "يؤدي بناء الروابط بين البلدان إلى مزيد من التقارب وإن الشعار العالمي للأمم المتحدة ممكن أيضًا مع الوحدة".

وأضاف الرئيس الايراني: "اننا نبذل قصارى جهدنا لإعادة إيران إلى مكانتها الحقيقية. نحن نؤمن بأن السفر ومشاهدة المعالم السياحية يعززان النمو والترابط بين الشعوب والأمم، وأن الناس يمكن أن يتفاعلوا مع بعضهم البعض وينقلوا الثقافة والخير بينهم"، مضيفا: "من يدرك حدوث التغيير في العالم في كافة الجوانب، فيمكنه أن ينمو ويتطور، و نحن نسعى أيضًا إلى تطوير الاقتصاد السياحي".

وتابع: "دعونا نستفيد بشكل كامل من الفرص الفريدة في الحياة... أليس من العار أن نطرد الناس من أرضها؟!"، مضيفا: "يقصفون الناس في غزة، ويدعون بلا وقاحة إنهم يسعون لمواجهة الإرهابيين! بينما إذا انهم توقفوا عن القتل فإن الأمن سيعود إلى المنطقة بالتأكيد".

وشدد: "نحن لا نسعى للحرب، ونعتبر جيراننا إخوتنا، وقد دخلنا في حوار وسلام مع العالم، ولكن من يمارس البلطجة والمجازر في العالم ويوفر أسلحة الدمار الشامل لمن يقتل الأبرياء هو من يبدأ الحرب وإراقة الدماء".

وقال رئيس الجمهورية: "الكثير من الناس في انحاء العالم عندما يزورون ايران وتطورها وجمالها، سيتغير رؤيهم ونظرتهم تجاه ايران ويدركون ان ما يروجون الأعداء ضد ايران ليس صحيحا على الإطلاق"ـ وأضاف: "يجب علينا أن نتعرف ونعرّف الثقافة والحضارة والخبرة التاريخية العظيمة لإيران"، وقال: "إيران مليئة بالحضارة والتطور والإنسانية والفن الذي يمكن رؤيته في كل مكان".

وأكد بزشكيان في الختام: "اننا نرحب بحميع السياح الذين يرغبون في زيارة إيران بشوق وحفاوة، لأنهم عندما يرون بلدنا سيدركون أن ما يقال ضد إيران في وسائل الإعلام الأجنبية يتناقض مع الواقع"، مبينا: "الشعب الايراني يتمتع بالوحدة والتلاحم ويكون نموذجا عالميا في حسن الاستضافة وكرم الضيافة".

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