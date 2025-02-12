الأردن: نعمل على صياغة موقف عربي موحد حيال إعادة إعمار غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه شدد على أن الأردن يعمل مع مصر وأشقائه العرب لصياغة موقف عربي موحد حيال إعادة إعمار غزة ولن يتصرف بشكل منفرد في قضايا تخص المنطقة.

وكان الصفدي أعلن أمس، أن الملك عبد الله الثاني قدم رؤية الأردن خلال محادثاته مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في واشنطن، والتي تقضي بأنه "يمكن إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهله"، وهي الخطة التي قال إن "الأشقاء في مصر يعملون عليها بالتنسيق مع الأردن ومع كل الدول العربية".

وكان ترامب قد أصر، في مؤتمر صحفي مشترك مع العاهل الأردني بالبيت الأبيض الثلاثاء، على خطته القائمة بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى الأردن ومصر، وقال إن كلا البلدين سيمنح "قطعة أرض" للغزيين، كما شدد ترامب على قناعته بأن خطته لضم الضفة الغربية لإسرائيل سوف تنجح.

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