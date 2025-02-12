نائب منسق قوات الدفاع الجوي الايرانية: جيشنا قادر على القيام بأي مهمة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن العلاقات العامة للجيش، قال العميد محمد يوسفي خوشقلب، نائب منسق قوات الدفاع الجوي، خلال افتتاح المكتب المتخصص لناشري الجيش في مجموعة الدفاع الجوي بابلسر، إن قوة الدفاع الجوي للجيش هي الأقل اعتماداً على الخارج، وقال: "اليوم، الدفاع والمعدات والقوة العلمية للجيش والقوات المسلحة داخلية ودائمة.

ولفت إلى مساندة الشعب للقوات المسلحة وقال: جيشنا قادر على القيام بأي مهمة.

وأشار العميد خوشقلب ان وجود قائد الثورة الإسلامية واحدة من النعم واستمر في التأكيد على تطوير العلوم والبحث في الجيش: التطور يجلب الفخر والعزة، لذلك ينبغي إيلاء اهتمام خاص لإجراءات المزيد من البحث.

وقال نائب منسق قوات الدفاع الجوي: إن التعاطف والتآزر أصبح ثقافة في القوات المسلحة.

وتابع قائلاً إن الثقافة والمعرفة الإيرانية والإسلامية يجب أن تحظى بالدعم الروحي والمعنوي: إن التطور العلمي القائم على الأخلاق والروحانية يخلق كرامة متعددة الأوجه للبلاد.

وقال العميد خوشقلب: إن تعزيز الدفاع في مجالات العلم والمعرفة يرتكز على الأخلاق والبصيرة، وتقوية القوات المسلحة تعني تعزيز الدفاع وخلق السلطة للبلاد.