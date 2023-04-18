اليوم الثلاثاء ... بدء مراسم العرض العسكري لقوات الجيش الإيراني بحضور رئيسي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه انطلقت مراسم الاستعراض العسكري للجيش الإیراني بجوار المرقد الطاهر للإمام الخميني (رض) جنوب العاصمة طهران وذلك بمناسبة یوم الجیش 18 نیسان/ابریل.

وتشارك فی الاستعراض الوحدات القتالية والمدرعات التابعة للقوات البرية للجيش، ومقاتلات القوة الجوية وأسلحة وأنظمة دفاع القوة الجوية والمعدات البحرية المحمولة. كما سيتم عرض جزء من الإنجازات والمعدات الصاروخية والجوية والبحرية والبرية والمسیرات الإیرانیة.

وشارك في هذه المراسم الرئيس الإيراني حجة الإسلام سيد إبراهيم رئيسي، اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة، اللواء سيد عبد الرحيم موسوي القائد العام للجيش، اللواء حسين سلامي القائد العام لحرس الثورة الإسلامية، العميد أشتياني وزير الدفاع ودعم القوات المسلحة، الأدميرال حبيب الله سياري نائب منسق الجيش، اللواء سيد يحيى صفوي المستشار الأعلى للقائد العام، العميد كيومورث حيدري قائد القوات البرية بالجيش، العميد قادر رحيم زاده قائد مقر خاتم الانبياء للدفاع الجوي المشترك، العميد علي رضا صباحي فرد قائد قوات الدفاع الجوي للجيش، الادميرال شهرام ايراني قائد سلاح البحرية، العميد حامد وحيدي قائد القوات الجوية للجيش، العميد رادان قائد شرطة، العميد محمد باكبور قائد القوات البرية لحرس الثورة الاسلامية، العميد علي حاج زاده قائد سلاح الجو في حرس الثورة، العميد علي رضا تنكسيري القائد البحري لحرس الثورة...

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