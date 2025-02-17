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١٧‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٠٢ ص

تأسيس مركز أبحاث "الحرب المعرفية" في كلية العلوم العسكرية

تأسيس مركز أبحاث "الحرب المعرفية" في كلية العلوم العسكرية

أعلن قائد جامعة القيادة والأركان للجيش عن تأسيس مركز أبحاث الحرب المعرفية في هذه الجامعة.

أفادت وكالة مهر للأنباء، فقد صرح العميد "حسين وليوند زماني" قائد جامعة "القيادة والأركان" للجيش في المؤتمر الوطني الأول للحرب المعرفية الذي عُقد صباح اليوم (الاثنين) بحضور القائد العام للجيش في هذه الجامعة، قائلاً: "في مجال الحرب المعرفية، يجب أن نبدأ التعليم من الأساس، من مرحلة ما قبل المدرسة، والمدارس الابتدائية، والمدارس الثانوية، والجامعات في البلاد."

وأكد الأمير العميد "وليوند" على ضرورة التعليم الأساسي للجنود وموظفي القوات المسلحة، قائلاً: "من خلال البرامج التي تم تنفيذها في هذه الجامعة، قمنا بتأسيس مركز أبحاث الحرب المعرفية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الحرب المعرفية."

وشدد قائد جامعة الحرب للجيش على أنه يجب أن تكون جميع أركان تعليمنا منخرطة في الحرب المعرفية؛ كما أنه يجب الاستفادة بشكل صحيح من التقدمات الحالية في مجال الذكاء الاصطناعي.

/انتهى/

رمز الخبر 1954474

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