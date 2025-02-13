كتيبة طولكرم تكشف تفاصيل إفشالها عملية عسكرية للاحتلال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الكتيبة قالت في بلاغ عسكري: "تمكن مقاتلونا من إفشال عملية خاطفة حاول الجيش الصهيوني تنفيذها لخداع مقاتلينا وتنفيذ سياسة طنجرة الضغط لاستنزاف إحدى تشكيلاتنا القتالية التي خاضت معركة بطولية منذ الساعة 8:00 حتى الساعة 11:00ص.".

وأضافت أن المعركة، خلقت من التهديد فرصة للالتحام مع قوات العدو من مسافة صفر في محور مسجد أبو بكر الصديق وسط مخيم نور شمس ومحور المنشية الذي شهد سلسلة من عمليات القنص التي استهدفت نقاط تمركز الجنود.

وأوضحت أن مقاتلي الكتيبة تمكنوا من تفجير عدد من العبوات المضادة للأفراد في تحركات القوات الراجلة محققين إصابات مؤكدة في صفوف الجيش المهزوم.

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