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١٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١٠:٣٥ ص

حماس تدعو لتظاهرات واسعة رفضا لمخططات تهجير فلسطينيي غزة

حماس تدعو لتظاهرات واسعة رفضا لمخططات تهجير فلسطينيي غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية حماس، الفلسطينيين والعرب والمسلمين إلى المشاركة في حراك عالمي أيام الجمعة والسبت والأحد، رفضا لمخططات الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرامية لتهجير المواطنين من قطاع غزة والاستيلاء عليه.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن حركة حماس قال في بيان "ندعو جماهير شعبنا وأمتنا العربية والإسلامية، والأحرار في العالم، إلى الخروج في مسيرات وفعاليات تضامنية في المدن والساحات حول العالم، رفضًا لمخططات تهجير شعبنا الفلسطيني عن أرضه".

وأضافت، لتكن أيام الجمعة والسبت والأحد القادمة حراكا عالميا ضدّ مخططات التهجير والترحيل القسري، التي ينادي بها الاحتلال وداعموه.

وأكدت حماس أن هذه الفعاليات تعني دعما وتأييدا لحقوقه الثابتة والمشروعة في الدفاع عن أرضه، وفي مقدّمتها حقّه في الحريّة والاستقلال، وتقرير المصير، والتخلّص من الاحتلال.

وثمنت الحركة المواقف الدولية المتضامنة مع الفلسطينيين في قطاع غزة.

/انتهى/

رمز الخبر 1954317
شیرین سماره

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