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١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١١:٣٤ ص

'الأونروا' تعترض على تهجير الفلسطينيين من غزة وترفض خطة ترامب

'الأونروا' تعترض على تهجير الفلسطينيين من غزة وترفض خطة ترامب

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) رفضها لخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتعلقة بقطاع غزة، مؤكدة أن الأمم المتحدة لا تقبل بمبدأ التهجير القسري.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكدت مديرة الاتصالات في الوكالة، جولييت توما، في مقابلة مع "سبوتنيك"، أن "موقف الأمم المتحدة واضح جدًا، لا يوجد مجال أو إمكانية لقبول التهجير القسري".

كما سلطت المتحدثة الضوء على الأزمة الإنسانية التي يعاني منها سكان غزة بسبب النزاع.

وأضافت: "حجم الدمار هائل، وهناك إمكانية لإعادة الإعمار ووضع خطط لإعادة تشغيل الاقتصاد وإصلاح ما دُمر. يجب أن تبذل جهود جدية من قبل المجتمع الدولي لمساعدة سكان غزة على إعادة بناء حياتهم".

وكان ترامب قد وصف غزة الأسبوع الماضي بأنها "موقع هدم"، معلنًا أن الولايات المتحدة ستتولى إعادة إعمارها، وهو ما سيتطلب، بحسب قوله، نقل الفلسطينيين إلى أماكن أخرى، مثل الأردن أو مصر. وفي اجتماع مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يوم الثلاثاء، أوضح ترامب أن واشنطن لا تنوي "شراء" غزة، لكنها ستعمل على "امتلاكها" وإدارتها "بشكل صحيح".

/انتهى/

رمز الخبر 1954346

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