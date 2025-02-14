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١٤‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ١:٢٩ م

احتفالات الذكرى السنوية لانتصار الثورة في كويتا بالتزامن مع مولد الامام المهدي (عج) +صور

احتفالات الذكرى السنوية لانتصار الثورة في كويتا بالتزامن مع مولد الامام المهدي (عج) +صور

تزامنا مع منتصف شهر شعبان، ذكرى مولد الإمام الزمان (عج)، أقيم حفل كبير للاحتفال بذكرى الثورة الإسلامية واليوم الوطني لإيران، استضافته القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن الاحتفال بالذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية المجيدة أقيم تحت رعاية القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في كويتا بحضور شخصيات سياسية وحكومية وزعماء أحزاب باكستانية.

گزارش تصویری از جشن سالگرد پیروزی انقلاب در کویته

گزارش تصویری از جشن سالگرد پیروزی انقلاب در کویته

گزارش تصویری از جشن سالگرد پیروزی انقلاب در کویته

گزارش تصویری از جشن سالگرد پیروزی انقلاب در کویته

/انتهى/

رمز الخبر 1954350

سمات

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