احتفالات الذكرى السنوية لانتصار الثورة في كويتا بالتزامن مع مولد الامام المهدي (عج) +صور

تزامنا مع منتصف شهر شعبان، ذكرى مولد الإمام الزمان (عج)، أقيم حفل كبير للاحتفال بذكرى الثورة الإسلامية واليوم الوطني لإيران، استضافته القنصلية العامة للجمهورية الإسلامية الإيرانية في مدينة كويتا، عاصمة إقليم بلوشستان الباكستاني.