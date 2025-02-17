توقع زيادة عدد السكان في البلاد بمقدار 600 ألف نسمة في العام المقبل

أفادت وكالة مهر للأنباء، وبحسب البيانات المنشورة من قبل مركز الإحصاء الإيراني، كان إجمالي عدد سكان البلاد هذا العام 85 مليون و961 ألف نسمة، حيث يتكون 66 مليون و207 آلاف منهم من السكان الحضريين و19 مليون و754 ألف من السكان الريفيين.

تظهر مراجعة البيانات الإحصائية أن من العدد الإجمالي المذكور، يشكل الرجال 43 مليون و372 ألف نسمة والنساء 42 مليون و589 ألف نسمة، مما يدل على أن عدد الرجال أكثر من النساء بمقدار 783 ألف نسمة.

كما قام هذا المركز بإجراء دراسات وتوقعات لعدد السكان في العام المقبل، حيث وفقًا للإحصاءات الرسمية المعلنة، سيكون إجمالي عدد سكان البلاد 86 مليون و562 ألف نسمة، يتكون 66 مليون و968 ألف منهم من الحضر و19 مليون و595 ألف من سكان الريف وبشكل عام، سيضاف 601 ألف نسمة إلى عدد سكان البلاد في عام 1404.

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