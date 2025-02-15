المكسيك تهدد بمقاضاة جوجل

أفادت وكالة مهر للأنباء، قالت الرئيسة المكسيكية "كلوديا شينباوم" الخميس: إن حكومتها لا تستبعد رفع دعوى مدنية ضد «جوجل» إذا استمرت الشركة في تسميتها للمسافة البحرية بين شمال شرق المكسيك وجنوب شرق الولايات المتحدة بـ«خليج أمريكا»، بحسب "اسوشيتد برس.

وأكدت شينباوم أن الحكومة المكسيكية ستطلب من «جوجل» رسمياً أن يظهر اسم «أمريكا المكسيكية» على الخريطة عند البحث عنه.

وكان خليج المكسيك، الذي سُمي بهذا الاسم على مر العصور، محور اهتمام جيوسياسي بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خططاً لتغيير اسم الخليج.

وأوضحت شينباوم أن مرسوم الرئيس الأمريكي يقتصر على الرف القاري للولايات المتحدة لأن المكسيك لا تزال تسيطر على جزء كبير من الخليج. وأضافت: "لدينا سيادة على رفنا القاري".

وكانت حكومتها قد أرسلت رسالة إلى «جوجل» تفيد بأن الشركة على خطأ وأنه لا يمكن تسمية خليج المكسيك بالكامل بـ «خليج أمريكا»، إلا أن الشركة أصرّت على إطلاق هذه التسمية. ولم يتضح أين سيتم رفع مثل هذه الدعوى على "جوجل."

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