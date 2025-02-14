العميد فخري: معرض إيران جيو هو أكبر تجمع لمحترفي الجيوماتكس في البلاد

وأفادت وكالة مهر للأنباء ، انه قال العميد مجيد فخري رئيس المنظمة الجغرافية للقوات المسلحة اليوم (الجمعة) على هامش إزاحة الستار عن نظام البنية التحتية للمعلومات الجغرافية المحلية في معرض إيران جيو الدولي الرابع في المقر الدائم لمعارض طهران الدولية، إن معرض إيران جيو هو أكبر تجمع للعاملين في مجال الجيوماتكس في البلاد، وقد أكملنا هذا العام من إقامة هذا المعرض بنجاح أكبر من الأعوام السابقة.

وتابع العميد فخري: "في معرض إيران جيو، عرضت الشركات القائمة على المعرفة والشركات الخاصة والهيئات المسؤولة عن إنتاج واستخدام المعلومات المكانية والجغرافية منتجاتها وإنجازاتها".

وأضاف :"أقمنا في هذا المعرض لقاءات متخصصة وفعاليات لتوليد الأفكار وحل المشكلات". ونأمل أن يؤدي هذا الحدث الكبير إلى اتخاذ القرارات المناسبة على مختلف المستويات في البلاد.

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