أوروبا تعلن تعليق بعض العقوبات المفروضة على سورية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن روسيا اليوم، أن الاتحاد الأوروبي أصدر بيانا، اليوم الاثنين، يقضي بتعليق العقوبات المفروضة على قطاعات الطاقة والنقل والبنوك في سوريا.

وبحسب البيان، سيتم تقديم بعض الإعفاءات من حظر إقامة علاقات مصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية داخل أراضي الدول الأعضاء، للسماح بالمعاملات المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك المعاملات اللازمة للأغراض الإنسانية وإعادة الإعمار.

كما سيتم إزالة خمس كيانات هي "المصرف الصناعي، مصرف التسليف الشعبي، السورية للطيران، المصرف الزراعي التعاوني ومصرف التوفير" من قائمة الكيانات الخاضعة لتجميد الأموال والموارد الاقتصادية، فضلاً عن السماح بتوفير الأموال والموارد الاقتصادية للبنك المركزي السوري.

كما سيتم تقديم إعفاء لحظر تصدير السلع الكمالية إلى سوريا.

وقال المجلس الأوروبي في بيانه، إنه سيواصل تقييم ما إذا كان من الممكن تعليق المزيد من العقوبات الاقتصادية. كما سيواصل مراقبة الوضع في البلاد عن كثب لضمان بقاء مثل هذه التعليقات مناسبة.

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