مولوي عبد الحميد: خطة ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة خطأ تاريخي ولها تداعيات خطيرة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه على هامش المؤتمر المشترك للمدارس الدينية السنية في إيرانشهر،رأى إمام المسجد المكي ومدير جامعة دار العلوم للحوزة العلمية الرئيسية في زاهدان " مولوي عبد الحميد اسماعيل زاهي" ، ان خطة ترامب لطرد الفلسطينيين من غزة ظلم وخطأ تاريخي كبير يناقض العقل والمنطق، متسائلا عمن يستطيع أن يتقبل فكرة مطالبة سكان غزة البالغ عددهم مليوني نسمة، والذي استسشهد منهم نحو 50 ألفا ودمرت مدينتهم، بمغادرة أرض آبائهم وأجدادهم التاريخية.

وتابع مخاطبا المسؤولين في الولايات المتحدة والكيان الصهيوني: "إذا كنتم تريدون تنفيذ هذا المخطط وهذا التهديد، فاعلموا أنكم لن تزعجوا الشرق الأوسط فحسب، بل العالم كله؛ نفس الدول التي صبرت حتى الآن بسبب بعض المشاكل ستظهر أيضا على الساحة".

واضاف مؤكدا : "لقد ظلت الدول العربية والإسلامية والعديد من دول العالم تنتظر السلام العادل في القضية الفلسطينية، والأرض الفلسطينية ملك للفلسطينيين وعلى اليهود أن يعودوا إلى أرضهم".

كما اوضح انه إذا كان الامريكان والصهاينة يريدون طرد الفلسطينيين من غزة، فإن شعب الشرق الأوسط الأعزل سيقف أمامهم ولن يهتم بقنابلهم وصواريخهم التي أسقطتموها على أهل غزة، مشددا على عدم ارتكاب هذا الخطأ التاريخي، بل السعي إلى السلام والتسوية العادلة.

ومضي يقول : "وليعلم العالم أجمع أن الطريق الوحيد لحل النزاعات والتغلب على كل تحديات العالم هو العدالة والإنصاف، لأن العالم يستطيع أن يستمر في العيش في ظل العدالة، وإذا لم تكن هناك عدالة فلن تكون الحياة سهلة على أحد".

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