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١٩‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٥١ م

أوروبا تحذر أميركا من الوقوع في فخ روسيا

أوروبا تحذر أميركا من الوقوع في فخ روسيا

حذرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أميركا من الوقوع في فخ أوروبا.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، نقلا عن فرانس 24، أن مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس خاطبت وزير خارجية أميركا مارکو روبیوـ على صفتحها في منصة إكس، قائلة: روسيا تحاول خلق الانقسام بيننا. علينا الا نقع في فخهم. ومن خلال العمل مع الولايات المتحدة، يمكننا تحقيق سلام عادل ودائم بشروط أوكرانيا.

وقد تم طرح هذا الأمر بعد المفاوضات بين روسيا والولايات المتحدة بشأن حل الحرب الأوكرانية. والتقى روبيو على رأس الوفد الدبلوماسي الأميركي، وأجرى محادثات مع نظرائه الروس في العاصمة السعودية أمس.

الجدير بالذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قيم المحادثات بشكل إيجابي وقال إنه أصبح أكثر تفاؤلا بشأن إنهاء الحرب.

/انتهى/

رمز الخبر 1954592
شیرین سماره

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