مهرجان المقاومة السينمائي الدولي: صوت المظلومين في مواجهة صمت السينما العالمية

وكالة مهر للأنباء: وخلال لقائه مع نشطاء إعلاميين من روسيا، أوكرانيا، تركيا، وأرمينيا يوم السبت، أكد الدكتور جلال غفاري على أن هذا المهرجان هو الحدث السينمائي العالمي الوحيد الذي يتمحور حول دعم المظلومين. وأضاف: “هدفنا أن نكون صوتًا عالميًا للمضطهدين. السينما هي الأداة الثقافية الأهم لإيصال الرسائل إلى العالم، ولكن للأسف، القوى الاستعمارية سخّرت صناعة السينما لخدمة أهدافها غير الإنسانية.”

إدانة لصمت السينما العالمية أمام المجازر في غزة

وفي إشارة إلى المجازر التي ارتُكبت في غزة خلال العام الماضي، قال غفاري:

“أكثر من 50 ألف امرأة وطفل ومدني بريء استشهدوا في غزة، ومع ذلك، لم تحرك المهرجانات السينمائية العالمية ساكنًا. اليوم، وبكل فخر، نعلن أن مهرجاننا استلم أكثر من 500 عمل سينمائي دولي حول غزة والمقاومة.”

السينما كأداة للتحريف والتضليل

كما أشار إلى محاولات بعض القوى لتزييف الحقائق عبر السينما، قائلاً:

“الأنظمة التي تمارس الجرائم ضد الإنسانية تحاول عبر السينما تلميع صورتها وإظهار نفسها كضحية، لكن مهرجان المقاومة السينمائي يسعى إلى كسر هذا التعتيم الإعلامي، وفتح المجال أمام إيصال آلام المظلومين إلى العالم.”

وفي ختام كلمته، أعرب عن أمله في مستقبل قائم على العدل والإنسانية، قائلاً:

“بالتأكيد، عالم الغد سيكون أكثر عدالة ورحمة، ونأمل أن نكون جزءًا من هذا المجتمع الإنساني النبيل.”

كليجي: سينما المقاومة.. حصنٌ في مواجهة الهيمنة العالمية

بدوره، أكد إسرافيل كليجي، مسؤول اللجنة الدولية لمهرجان المقاومة السينمائي، خلال اللقاء الذي جمعه مع النشطاء الإعلاميين في المتحف الوطني للسينما في إيران، أن مفهوم المقاومة من أسمى القيم الإنسانية، ويجب أن يكون حاضرًا في صناعة السينما العالمية.

وأضاف: “صناعة السينما اليوم تقع تحت سيطرة قوى الهيمنة، لكن سينما المقاومة تقف بثبات في وجه هذا النظام، وتسعى لكسر احتكاره للمشهد الثقافي العالمي.”

دعوة إلى الإعلاميين الأحرار لدعم السينما المقاومة

ووجّه كليجي خطابه إلى النشطاء الإعلاميين الحاضرين، قائلاً:

“أنتم كإعلاميين مستقلين، ستقفون بلا شك في الجانب الصحيح من التاريخ، وستساهمون في إيصال رسالة المقاومة إلى العالم.”

مهرجان المقاومة السينمائي الدولي يمثل جبهة ثقافية تسعى إلى تحدي سيطرة القوى الاستعمارية على السينما العالمية، ويؤكد أن الإعلام الحر والمستقل قادر على نقل الحقيقة وإعلاء صوت المظلومين في وجه الطغيان الإعلامي السائد.

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