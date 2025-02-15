حزب الله ينظم اعتصاماً على طريق المطار: لصبرنا حدود.. والجيش اللبناني يطلق الغاز المسيل على المتظاهر

وأفادت وكالة مهر للأنباء أنه أكّد نائب رئيس المجلس السياسي في حزب الله، محمود قماطي، اليوم السبت، رفض أن يكون لبنان تحت الاحتلال الأميركي، مضيفاً: "نحن نصبر، ولكن للصبر حدود".

ومن مكان الاعتصام الذي دعا إليه حزب الله، في طريق المطار، قال قماطي إنّ "الدولة ترزح إلى اليوم تحت الإملاءات الأميركية، ونحن لا نقبل أن يكون هذا الوطن في القبضة الأميركية والإسرائيلية".

وشدّد قائلاً: "منع نزول الطائرات الإيرانية في مطار بيروت، هو إهانة للدولة اللبنانية، ويؤكد فرض الإملاءات الأميركية على الدولة".

وأردف قماطي: "لن نرضى بالإملاءات الخارجية"، مؤكّداً أنّ "إيران دولة صديقة".

وتوجه إلى الساسة اللبنانيون بالقول: "إن كنتم تريدون أن تخضعوا، فإنّ شعب المقاومة يرفض سياسة الإذلال الاميركية والإسرائيلية، ولن يقبل بها".



كذلك، صرّح قماطي بأنّ "المقاومة مستمرة في متابعة انسحاب العدو من الجنوب، ولن تقبل بأي موقف رسمي يمدد للعدو بالبقاء على أرضنا".

وخلال إلقاء قماطي لكلمته، بدأ الجيش اللبناني، بإلقاء القنابل المسيلة للدموع على المعتصمين، في طريق المطار ببيروت. كما سُمع أصوات رشقات رصاص خلال الاعتصام.

وقد سُجّلت حالات إغماء بين المواطنين المعتصمين على طريق المطار، نتيجة إلقاء الجيش قنابل مسيلة للدموع عليهم.



وكان حزب الله قد دعا في وقتٍ سابق، اليوم للمشاركة في اعتصام شعبي، استنكاراً للتدخل الاسرائيلي وإملاء الشروط واستباحة السيادة الوطنية علي طريق مطار بيروت.