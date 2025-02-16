حزب الله: نطالب الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط ‌‏في بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حزب الله اللبناني ادان في بيان له الاعتداء الذي تعرضت له قوات "اليونيفيل" أول من أمس في محيط مطار رفيق الحريري الدولي ونؤكد رفضنا القاطع لأي استهداف لها وكذلك لأي مس بالممتلكات العامة والخاصة.
وطالب حزب الله، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط في مطار بيروت واتخاذ إجراءات جدية لمنع العدو الإسرائيلي من فرض إملاءاته والتعدي على السيادة الوطنية.
ودعا الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية المعتصمين السلميين وحقهم في التعبير.
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