حزب الله: نطالب الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط ‌‏في بيروت

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان حزب الله اللبناني ادان في بيان له الاعتداء الذي تعرضت له قوات "اليونيفيل" أول من أمس في ‌‏محيط ‏مطار رفيق الحريري الدولي ونؤكد رفضنا القاطع لأي استهداف لها وكذلك لأي مس بالممتلكات العامة والخاصة.

وطالب حزب الله، الحكومة اللبنانية بالتراجع عن قرارها بمنع الطائرات الإيرانية من الهبوط ‌‏في مطار بيروت واتخاذ إجراءات جدية لمنع العدو الإسرائيلي من فرض إملاءاته والتعدي على السيادة ‌‏الوطنية.

ودعا الحكومة اللبنانية إلى تحمل مسؤولياتها كاملة في حماية المعتصمين السلميين وحقهم في التعبير.

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