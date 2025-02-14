إيران تدين عدوان الكيان الصهيوني على السيادة الوطنية اللبنانية وتهديداته للطيران الوطني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الايرانية إسماعيل بقائي، إلى تهديد الكيان الصهيوني لطائرة ركاب تقل مواطنين لبنانيين، مما أدى إلى الغاء الرحلات الداخلية العادية إلى مطار بيروت، واعتبر هذا الإجراء من قبل الكيان المحتل استمراراً للانتهاكات الصارخة والمستمرة لمبادئ وقواعد القانون الدولي وانتهاكاً للسيادة الوطنية اللبنانية.

ودعا إلى تحرك جدي من قبل المنظمات الدولية المختصة، بما في ذلك منظمة الطيران المدني الدولي لوقف سلوك إسرائيل الخطير ضد سلامة وأمن الطيران الداخلي.

وقد شهد طريق مطار بيروت ليلة امس مظاهرات وحرق اطارات من قبل المواطنين اللبنانيين الذي رفعوا لافتات كتب فيها ان طريق مطار بيروت لن يصبح "اسرائيليا" بعد الغاء الرحلات الجوية الايرانية الى لبنان.

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