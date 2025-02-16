قتلى في غارة جوية للتحالف الأمريكي في شمال سوريا

أفادت وكالة مهر للأنباء، ذكرت وسائل الإعلام السورية أن التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة شن غارة جوية على سيارة على الطريق الدولي اللاذقية - حلب بالقرب من بلدة "أورم الجوز" في جنوب محافظة إدلب، الواقعة في شمال سوريا.

لم تُنشر تفاصيل دقيقة حول هدف هذه الغارة أو هوية ركاب السيارة المستهدفة التي احترقت بالكامل نتيجة الهجوم. وقد نفذت هذه الغارة بواسطة طائرة مسيرة تابعة للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

ومع ذلك، أعلنت منظمة الدفاع المدني السوري في بيان لها أن شخصين مجهولين قد قُتلا في هذه الغارة.

وجاء في بيان هذه المنظمة: "قامت فرق الإنقاذ بإخماد الحريق وإخراج بقايا الجثث من داخل السيارة وتسليمها إلى الطب الشرعي في مدينة إدلب. كما تم تأمين موقع الحادث وإعادة فتح طريق المرور مرة أخرى."

كما أفادت بعض المصادر المحلية بأن ثلاثة أشخاص قد قُتلوا في هذه الغارة، وأن جثثهم قد احترقت بشدة.

وأشارت هذه المصادر أيضًا إلى أن أحد القتلى هو "أبو بكر مورك" من قادة مجموعة "هيئة تحرير الشام"، الذي كان مع اثنين من العناصر الأجنبية عندما استُهدفوا في الهجوم.

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