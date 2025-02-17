بقائي: أمير قطر لايحمل رسالة من أمريكا الى ايران.. سنشارك في مراسم تشييع الشهيد نصرالله بمستوى عال

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال إسماعيل بقائي في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "نحن نقدر مشاركة الشعب الإيراني العظيم والمتفهم الممتازة والفعالة في مراسم إحياء ذكرى انتصار الثورة الاسلامية ونكون شاكرين للأمة العظيمة الايرانية.

وتابع: "شهدنا العديد من التطورات على المستويين الإقليمي والدولي، حيق ان وزير الخارجية السيد عراقجي موجود في عمان اليوم. تعقد القمة الاقتصادية لبحر قزوين في طهران. واليوم لدينا زيارة وزير الخارجية السوداني إلى إيران.

سنشارك في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله بأعلى مستوى

وفي إشارة إلى الرحلات الجوية إلى طهران وبيروت ومشاركة المسؤولين الإيرانيين في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصر الله، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "سنشارك في مراسم تشييع الشهيد حسن نصر الله بأعلى مستوى".

وتابع: "قدمنا مواقفنا، وجرت محادثات جيدة بين السيد عراقجي ونظيره اللبناني، وتم التأكيد على أن إيران ولبنان يجب أن يتخذا القرار الأفضل بالنظر إلى تاريخ العلاقات والمصالح المتبادلة، وعدم السماح لأطراف ثالثة لا تريد خير البلدين والمنطقة بالتأثير عليها"، مضيفا: "تستمر المحادثات، ونأمل أن نصل إلى حل معقول يخدم مصالح الشعبين الإيراني واللبناني".

وفيما يتعلق بخطاب وزير الخارجية في قمة المحيط الهندي ولقاءاته مع عدد من نظرائه ودعوة هذه الدول إلى تعزيز التعاون الإقليمي لتعزيز الأمن البحري وقضية تنمية مكران، قال بقائي: "كانت هذه القمة مهمة وهي فرصة ومنصة للتشاور حول سبل تعزيز التفاعلات والعلاقات في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية بين الدول الساحلية للمحيط الهندي".

وقال: "هذا الساحل المهم هو بوابتنا إلى العالم وهو مهم بالنسبة لنا وفي السنوات الأخيرة، بُذلت جهود كثيرة لتطوير هذه المنطقة. ولكي يحدث هذا، فإننا بحاجة إلى الاستثمار المحلي والأجنبي، ونستخدم هذه الأحداث للتعريف بقدرات مكران وضرورة تعزيز الأمن الإقليمي بمشاركة جميع البلدان المعنية في المنطقة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "بدون الأمن لن تكون التنمية المستدامة ممكنة لجميع البلدان.. لقد كانت ردود الفعل التي تلقيناها إيجابية. وأجرى عراقجي مناقشات جيدة على هامش القمة مع نظرائه من دول أخرى، ونأمل أن تكون هذه الخطوة بمثابة خطوة من جانب الجهاز الدبلوماسي لتوسيع العلاقات مع الدول المعنية".

مصير الشعب السوري يجب أن يقرره الشعب السوري نفسه، دون أي تدخل أجنبي مدمر

وحول تصريحات مبعوث وزير الخارجية الايراني الى سوريا، محمدرضا رؤوف شيباني حول تلقيه رسائل من الحكومة السورية المؤقتة، قال بقاعي: "مصير الشعب السوري يجب أن يحدده الشعب السوري نفسه، دون أي تدخل خارجي مدمر".

وأضاف: "فيما يتعلق بالقضايا الثنائية، فإننا نتابع التطورات عن كثب، ونتابع السلوك والأقوال، ونتخذ الخطوات بناء على أداء الأطراف الأخرى. وباعتبارها دولة ذات جذور قوية في منطقة غرب آسيا، فإن إيران، استناداً إلى قدراتها الخاصة وروابط الصداقة العميقة مع الدول المجاورة، تستغل كل فرصة لتأمين المصالح الوطنية والإقليمية، ولا تسمح لشرور أطراف ثالثة بالتأثير على العلاقات بين الدول المجاورة".

الوساطة السعودية بين إيران والولايات المتحدة مجرد تكهنات إعلامية

وبخصوص الوساطة السعودية بين إيران والولايات المتحدة، قال: "سمعنا أيضا تكهنات من وسائل الإعلام".

وفيما يتعلق بالتطورات الأخيرة في قضية مقتل مواطنين إيرانيين في فرنسا، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن دعم المواطنين في الخارج هو واجبنا الأصيل.. إن هذه القضية مستمرة منذ بضعة أسابيع حتى الآن، ونحن نتوقع من الحكومة الفرنسية أن تزودنا بمعلومات بشأن هذه المسألة. ما سمعناه هو في مرحلة التحقيق. ونحن نتابع هذا الموضوع عبر سفارتنا في فرنسا".

العلاقات مع روسيا ومشاورات بوتين وترامب

وفيما يتعلق بالمشاورات الهاتفية بين بوتين وترامب، والمناقشة بشأن البرنامج النووي الإيراني، قال بقائي: "من الطبيعي أن نتشاور مع روسيا بشأن مختلف القضايا والقضية النووية هي إحدى القضايا. وفي هذه الحالة بالذات، تابعنا بالطبع مع أصدقائنا الروس، وسنتابع بالتأكيد المناقشات التي تجري".

برنامجنا النووي مبني على أساس حقوق إيران غيرالقابلة للتصرف

وفيما يتعلق بتصريحات مستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن البرنامج النووي الإيراني، أوضح بقائي: "لقد تابعت إيران بشكل جدي حقوقها والتزاماتها بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي على مدى العقود الثلاثة الماضية، وكل ما يتم القيام به في إطار البرنامج النووي السلمي الإيراني يتم على أساس حقوق إيران غير القابلة للتصرف كعضو في معاهدة حظر الانتشار النووي، ولن نسمح لأنفسنا بأي تراخ في هذا المسار".

بريكس تواصل مسارها التعاوني بقوة

وفيما يتعلق بتهديدات ترامب لمجموعة البريكس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "إن تشكيل المؤسسات الدولية والمنظمات المتعددة الأطراف يعتمد على تقييم دقيق لأعضاءها.. إن منظمة ومؤسسة قوية ومتينة مثل مجموعة البريكس، والتي خدمت مصالح أعضائها لسنوات ووفرت الفرص والمنتديات، لن تواجه أي مشاكل. ومن المؤكد أن دول مجموعة البريكس، التي تدرك أن مصالحها الخاصة أصبحت اليوم أكثر أهمية مقارنة بالسنوات السابقة، سوف تواصل مسيرتها التعاونية".

ندعم أي تطور إيجابي فيما يتعلق بوقف الحرب في أوكرانيا

وفيما يتعلق بالمحادثات بشأن أوكرانيا في السعودية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، نحن ندعم أي تطور إيجابي يؤدي إلى إنهاء الحرب والقتل والدمار.. نأمل أن ينتهي الصراع في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

وبشأن الخلافات بين أميركا وأوروبا في مؤتمر ميونيخ، أوضح: "الخلافات على جانبي الأطلسي هي مسألة تهمهما.. وكان مؤتمر ميونيخ للأمن أحد أبرز المواضيع في هذه الخلافات. ويجب على المجتمع الدولي أن يسعى جاهدا لضمان ألا تؤدي الخلافات بين القوى المختلفة إلى الإضرار وتدمير الهياكل الدولية"، مؤكدا ان إيران تراقب كافة التطورات بعيون مفتوحة.

وفيما يتعلق باعتقال مواطنين بريطانيين في كرمان، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "بالنسبة لوزارة الخارجية، فقد علمنا بهذه القضية ونسقنا لقاء قنصليا بين السفير ورعاياهم، أما بخصوص تفاصيل الموضوع، وبما أنه أمر قضائي، فأقترح متابعة المتحدث باسم القضاء".

وردا على سؤال عما إذا كان ترامب يسعى إلى مفاوضات سرية مع إيران، قال: "يجب أن تسألوا تلك الأطراف عن هذا".

ترحيل الإيرانيين من الولايات المتحدة غير مبرر دوليا

وعن رد وزارة الخارجية بشأن ترحيل الإيرانيين من الولايات المتحدة، قال: "أعلنا موقفنا منذ البداية..هذا أمر غير مبرر وغير مقبول دولياً، كما أنه غير مبرر من الناحية الإنسانية. وأعلن مكتب حماية المصالح الإيرانية في واشنطن استعداده لمساعدة المواطنين الإيرانيين. ونحن نتابع الأمر من خلال السفارة الإيرانية في بنما ومكتب حماية المصالح في واشنطن، ونأمل أن نقدم أي مساعدة نستطيع تقديمها".

وعن إلغاء الرحلات الجوية الإيرانية إلى لبنان، قال بقائي: "علاقتنا مع لبنان ودية ونحاول حل هذه القضية عبر التواصل الجيد مع الحكومة والشعب اللبناني"، مضيفا: "إن المناقشات التي سمعناها في وسائل الإعلام حول تعليق الرحلات الجوية لم يتم توثيقها بشكل جيد".

على المدير العام لوكالة الطاقة الذرية ان يدلي برأيه في إطار واجبهاته التقنية

وفيما يتعلق بتصريحات المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائبل غروسي الذي قال إن الوقت ينفد للتوصل إلى اتفاق للحد من البرنامج النووي الإيراني، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "يجب على المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية أن يدلي برأيه ويتخذ الإجراءات في إطار واجبات ومسؤوليات هذه المؤسسة كمؤسسة فنية"، مبينا: "التعليقات السياسية ليست مفيدة. ويعتبر ذلك خارجا عن مهام ومسؤوليات المدير العام للوكالة. ونأمل أن يعاد النظر في هذا الأمر وأن تعبر عن رأيها ضمن الأطر التي يمنحها لها النظام الأساسي للهيئة والقوانين ذات الصلة".

لايمكن أخذ أقوال الامريكيين على محمل الجد

وحول تصريح الممثل الأمريكي في الشرق الأوسط الذي تحدث عن الاستعداد للحوار مع إيران، أضاف بقائي: "لا يمكن أخذ هذه الكلمات على محمل الجد لأن الأقوال يجب أن تكون متناسبة مع الأفعال.. لا يمكنك أن تهدد بالتدمير من جهة وتدعي من جهة أخرى أنك تريد الحوار والمحادثة. هذه الكلمات تتناقض مع الفعل، وهي مليئة بالتناقضات، ونحن لا نقبلها".

علاقات ايران والصين ستستمر دون أن تتأثر بالعوامل المدمرة

وبخصوص الإشاءات الإعلامية حول رفض الصين تسليم شحنات النفط، قال: "العلاقات الصينية الإيرانية قوية وتعتبر هذه العلاقات مهمة من حيث التاريخ والمصالح المتبادلة، والبلدان يدركان مصالحهما المتبادلة. وستستمر هذه العلاقات دون أن تتأثر بعوامل مدمرة من أطراف ثالثة".

أمير قطر لا يحمل رسالة من أميركا

وبشأن زيارة أمير قطر وما إذا كان يحمل رسالة من الولايات المتحدة، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لا".

يتبع...