بزشكيان: ايران مستعدة لتعزيز العلاقات مع السودان

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه التقى مسعود بزشكيان بوزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، مساء الثلاثاء، فيما أبدى ارتياحه لعودة العلاقات بين إيران والسودان، وأكد على توسيع العلاقات بين البلدين وقال: "لا يوجد سبب يدعو الدول الإسلامية إلى التوتر وقطع العلاقات مع بعضها البعض، وعلى هذا الأساس نرحب بإعادة العلاقات بين إيران والسودان".

وأعلن بزشكيان استعداده لتطوير العلاقات مع السودان، وقال: إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تولي أهمية للعلاقات مع السودان، وآمل أن يتم اتخاذ قرارات جيدة في هذا الصدد في اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين.

وفي هذا اللقاء، قال وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، وهو يعرب عن ارتياحه لعودة العلاقات بين إيران والسودان: أود أن أنقل إليكم تحيات عبد الفتاح البرهان الحارة، رئيس مجلس الحكومة السوداني، وأطلب منكم زيارة بلادنا بعد إحلال السلام في الخرطوم.

وأكد وزير خارجية السودان رغبة بلاده في توسيع العلاقات مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال: إن حكومة السودان ترغب في توسيع علاقاتها مع الحكومة الإيرانية في كافة المجالات وعليه ستعقد لجنة مشتركة للتعاون الاقتصادي بين البلدين قريباً.

وفي هذا اللقاء قدم وزير الخارجية السوداني رسالة رئيس مجلس الحكومة السوداني للرئيس الايراني.