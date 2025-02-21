جيش السودان يُحكم حصار القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم

وأفات وكالة مهر للأنباء، انها كشفت الفرقة السادسة مشاة عن مقتل سبعة واربعين شخصا وتدمير سبع سيارات قتالية، إثر غارات جوية استهدفت تجمعات وتحركات لقوات الدعم السريع.



كما واصل الجيش السوداني، تقدمه في المحور الغربي لولاية الجزيرة حيث افادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش بسطت سيطرتها على منطقتي السديرة الشرقية والغربية بالولاية.



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