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٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٦:٥٣ م

جيش السودان يُحكم حصار القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم

جيش السودان يُحكم حصار القصر الجمهوري بالعاصمة الخرطوم

أحكم الجيش السوداني حصاره على القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم، حيث اندلعت اشتباكات مع قوات الدعم السريع في محيط القصر وسط تصاعد اعمدة الدخان وسماع أصوات الاشتباكات.

وأفات وكالة مهر للأنباء، انها كشفت الفرقة السادسة مشاة عن مقتل سبعة واربعين شخصا وتدمير سبع سيارات قتالية، إثر غارات جوية استهدفت تجمعات وتحركات لقوات الدعم السريع.

كما واصل الجيش السوداني، تقدمه في المحور الغربي لولاية الجزيرة حيث افادت مصادر ميدانية أن قوات الجيش بسطت سيطرتها على منطقتي السديرة الشرقية والغربية بالولاية.

/انتهى

رمز الخبر 1954657

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