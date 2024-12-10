تعاون إيراني قطري في مجال الثقافة والعلوم القرآنية

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه التقى علي بختياري المستشار الثقافي للجمهورية الإسلامية الإيرانية، تماشيا مع تطوير التعاون العلمي والأكاديمي بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والحكومة القطرية والتفاعل مع كلية الشريعة في قطر ، مع عبد الله عبد الرحمن الخطيب أستاذ التفسير والعلوم القرآنية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بهذه الجامعة.

وفي هذا اللقاء الذي عقد في مركز الاستشارات الثقافية الإيرانية بالدوحة، أكد الجانبان على ضرورة المزيد من التبادل العلمي بين المؤسسات الأكاديمية في البلدين إيران وقطر، خاصة في مجال العلوم الإسلامية.

وتم في هذا الاجتماع اهداء نسخة من مصحف مشهدي رضوي، وهي المجموعة المخطوطة الأكثر اكتمالا للقرآن الكريم بالخط الحجازي من القرن الأول الهجري، إلى كلية الشريعة بجامعة قطر. وسبق أن تم ازاحة الستار عن هذا المصحف وعرضه لأول مرة في معرض الدوحة الدولي للكتاب 2024 تحت رعاية الاستشارات الثقافية الإيرانية.

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