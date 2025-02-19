وفقا لأحدث التقارير..ارتفاع صادرات النفط الإيراني إلى الصين والتغلب على العقبات الناجمة عن العقوبات

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال تجار مطلعون لوكالة بلومبرغ الأمريكية ان الصين نجحت في تحسين وارداتها النفطية من إيران، بما في ذلك استخدام محطات استقبال بديلة.

وأظهرت بيانات أولية من شركة بيانات الطاقة كيبلر أن الواردات في فبراير/شباط بلغت 1.74 مليون برميل يوميا، بزيادة 86 بالمئة عن المعدل اليومي في يناير/كانون الثاني وأعلى مستوى لواردات النفط الإيراني إلى الصين منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وعادة ما تكون الصين أكبر مشتر للنفط الخام الإيراني، ويتم شراء معظم شحنات النفط الإيراني من قبل مصافي صينية مستقلة وأصغر حجما.

وبحسب تقرير بلومبرغ، جاءت الزيادة في واردات النفط الإيراني إلى الصين في الوقت الذي أعلن فيه سكوت بيسانت، وزير الخزانة في إدارة ترامب، الأسبوع الماضي أن الولايات المتحدة تسعى إلى فرض المزيد من القيود على صادرات النفط الإيرانية.

وقال وزير الخ لشبكة فوكس بيزنس إن الصين وربما الهند تشتريان النفط الخاضع للعقوبات، وهذا أمر غير مقبول.

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