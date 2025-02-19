أفادت وكالة مهر للأنباء، تم استغلال مشروع تجريبي لاستحصال وتنقية الهيليوم من الغاز الطبيعي بحضور نائب رئيس الجمهورية وعدد من المديرين والخبراء في صناعة الطاقة النووية.

وقال محمد إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية ونائب رئيس الجمهورية، في مراسم افتتاح واستغلال مشروع استحصال وتنقية الهيليوم من الغاز الطبيعي: "إنه يوم مفرح للغاية، وأشكر الله تعالى على أننا بفضل جهود زملائنا القيمة والفريق الداعم الذي يلعب دورًا في سلسلة نشاطات المنظمة، تمكنا من الكشف عن مشروع استحصال وتنقية الهيليوم من الغاز الطبيعي للمرة الأولى".

وأضاف: "اليوم شهدنا افتتاح واستغلال مشروع استحصال وتنقية الهيليوم من الغاز الطبيعي. مع استغلال هذا المشروع، وبعد ذلك مع إنشاء أول مصنع لإنتاج هذا المنتج، ستنضم جمهورية إيران الإسلامية إلى صفوف منتجي الهيليوم المنقى من الغاز الطبيعي".

وأكد إسلامي: "يجب أن نعتبر استغلال مشروع استحصال وتنقية الهيليوم خطوة أولية في هذا المجال، وبالنظر إلى خارطة الطريق المعدة والتنسيق مع وزارة النفط، سنقوم بإنشاء مصنع بسعة محددة".

وشدد نائب رئيس الجمهورية على أن هذه المعرفة الفنية تم الحصول عليها بالتعاون مع إحدى الجامعات في البلاد، وأن جميع العناصر والمعدات اللازمة تم تصنيعها في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية وتم تأمينها من خلال شبكة الهندسة المحلية.

وأشار إلى أن هذا العمل تم بالكامل بواسطة الشباب الإيرانيين، وأن هذا المشروع يتضمن المعرفة الفنية والهندسية والمعدات المحلية؛ حيث دخلت البلاد هذا القطاع بالاعتماد على القدرات المحلية، والقدرة التي سننشئها ستكون قادرة على تلبية احتياجات البلاد السنوية وتحريرها من الاستيراد.

وقال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية: "في الخطوات التكميلية، يمكننا اتخاذ خطوات نحو تصدير هذا المنتج وإجراء استثمارات أكبر. في هذا المسار، يمكن للبلاد أن تستفيد من العائدات والسوق الاستهلاكية المحلية والتصديرية في إطار الاقتصاد القائم على المعرفة".

وأضاف: "هذا المنتج له تطبيقات في صناعات متنوعة؛ نحن نعتبر استحصال وتنقية الهيليوم خطوة استراتيجية للبلاد لأنه يلبي الاحتياجات المحلية ويمكن أن يسهم في وجود إيران وحصتها في الأسواق العالمية".

تخطيط سنوي لاستحصال وتنقية 22 طنًا من الهيليوم من الغاز الطبيعي

قال محمد قنادي مراغه، نائب التخطيط والمراقبة الاستراتيجية في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حول هذا المشروع: "اليوم تم افتتاح مشروع استحصال وتنقية الهيليوم من الغاز الطبيعي؛ ولحسن الحظ، تم الوصول إلى نتيجة هذا المشروع في أقصر وقت ممكن".

وأضاف محمد قنادي مراغه: "هذا المشروع تحقق بفضل الله تعالى ودعم المهندس إسلامي، رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، والموظفين".

وأكد: "تم تصميم وتصنيع جميع معدات هذا المشروع داخل منظمة الطاقة الذرية الإيرانية".

وأشار إسلامي إلى أنه تم اتخاذ خطوات أساسية وتخطيط مناسب في مجال التصنيع الصناعي لهذا المشروع، وأكد: "يجب أن نعتبر هذا المشروع خطوة مهمة في مجال استحصال وتنقية الهيليوم من الغاز الطبيعي على نطاق صناعي؛ ولحسن الحظ، تم الانتهاء من التصميم الأولي والأساسي لهذا المشروع بناءً على سعة 22 طنًا في السنة، وسنجري التخطيط اللازم لافتتاح المصنع الصناعي".

وأشار قنادي مراغه إلى أن إحدى الجامعات في البلاد تعاونت مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية في تحقيق هذا المشروع؛ وقال: "نحن نشكر المسؤولين والموظفين في هذه الجامعة وزملائنا في منظمة الطاقة الذرية الإيرانية على تحقيق هذا المشروع؛ بلا شك، يمكننا أيضًا تلبية احتياجات البلاد من الغاز الهيليوم على نطاق صناعي".

/انتهى/