قالیباف: تم الكشف عن مؤامرات جديدة لأمريكا والصهيونية

أفادت وكالة مهر للأنباء، قال رئيس مجلس الشورى في اجتماع الجمعية البرلمانية الآسيوية في باكو: للأسف، في الأشهر الأخيرة، لم يجلس الصهاينة والولايات المتحدة مكتوفي الأيدي بعد الهزائم العسكرية والاستراتيجية في لبنان وغزة، بل يسعون لتصميم مؤامرات سياسية جديدة في المنطقة.

وأضاف التصريحات الواهية الأخيرة لرئيس الولايات المتحدة بشأن السيطرة على غزة وتهجير الشعب الفلسطيني قسراً، تُظهر استمرار السياسات الاستعمارية والهيمنة، وهي مثال واضح على انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم.

إن تنفيذ مثل هذه الخطط غير الإنسانية سيواجه الأمن الهش في المنطقة بتحديات وأزمات جديدة. إن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعارض بشدة أي خطة مفروضة خارج إرادة الشعب الفلسطيني وتدينها بشدة.

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