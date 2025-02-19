 أمير قطر: تحدثنا عن أهمية إنجاح العملية السياسية في سوريا وضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال أمير دولة قطر تميم بن حمد، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الايراني، مسعود بزشكيان: "أزور طهران في وقت تشهد فيه المنطقة تحديات تتطلب التشاور والتنسيق بشأنها".

وأضاف أمير دولة قطر: "زيارة فخامة الرئيس الإيراني لدولة قطر مؤخرا أسهمت في تطوير العلاقات بين البلدين"، وأردف قائلا: "أجرينا مباحثات شملت العديد من مجالات التعاون وأكدنا أهمية استكشاف فرص التعاون المحتملة".

وتابع: "تناولنا الظروف الصعبة في المنطقة واتفقنا على أن السبيل الأمثل لحل النزاعات هو الحوار البناء، منوها الى أن الحوارات والتفاهمات تدعم الاستقرار في المنطقة وتعزز ازدهار دولها وشعوبها".

وأضاف أمير قطر: "شددنا على ضرورة الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة والاستمرا في تدفق المساعدات، كما تحدثنا عن أهمية إنجاح العملية السياسية الشاملة في سوريا".

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