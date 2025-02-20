تدشين أسطول جديد للنقل العام في طهران

أفادت وكالة مهر للأنباء عن مراسلها، تم تدشين الأسطول الجديد للنقل العام في طهران اليوم في برج ميلاد بحضور رئيس الجمهورية وعمدة طهران.

يتضمن الأسطول 189 حافلة كهربائية، وأكثر من 1700 سيارة أجرة كهربائية، و150 سيارة كهربائية للشرطة المرورية في طهران الكبرى، بالإضافة إلى "ترام" بعجلات مطاطية كوسيلة جديدة للنقل تم تدشينها اليوم.

وفي هذه المناسبة، جلس مسعود بزشكيان خلف مقود سيارة أجرة كهربائية.

كما سيتم توقيع عقد بدء عمليات الخطين 8 و9 لمترو طهران خلال مراسم اليوم.

وفقًا للمديرين الحضريين، ستبدأ نشاطات الحافلات الكهربائية فور التدشين، مع ترددها في مسار خط ميدان الجمهورية الإسلامية - ميدان بهارستان.

تم بدء مشروع كهرباء أسطول النقل العام في طهران بهدف تقليل تلوث الهواء وتحسين جودة حياة المواطنين..

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