غزة ستبقى بارقة أمل للعالم للقضاء على الكيان الصهيوني

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن ممثل حركة الجهاد الإسلامي في طهران ناصر أبو شريف، قال في كلمته مساء الثلاثاء، في تجمع جماهيري لأهالي مدينة قم في مسجد جمكران لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم: "إن المسيرة الحماسية اليوم لأهالي قم الشرفاء تحمل رسالة واضحة ومفعمة بالأمل إلى شعوب العالم، وخاصة شعب غزة المقاوم. تظل غزة بمثابة بارقة أمل للعالم لإنهاء وجود الكيان الصهيوني.

وأكد: "خلال الحرب الدائرة بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني، لم تتخذ الشعوب العربية للأسف أي إجراء ملموس لدعم الشعب الفلسطيني المظلوم في غزة، رغم أن قلوبهم ربما كانت معنا. كما أن علماء ونخب العالم الإسلامي اكتفوا بالدعاء ولم يقوموا بأي خطوات عملية لدعم فلسطين".

وأشار أبو شريف إلى أنه في المعركة الأخيرة، لم تقف إلى جانب شعب غزة سوى الجمهورية الإسلامية الإيرانية واليمن وحزب الله لبنان وجماعات المقاومة الإسلامية الأخرى، في حين انخرطت بعض الدول الإسلامية في تعاون اقتصادي وتجاري مع الكيان الصهيوني بما يتوافق مع مصالحها.

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