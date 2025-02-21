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٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٤٠ ص

قائد الثورة يعزي بوفاة العالم الديني الكبير السيد مرتضى مستجابي

قائد الثورة يعزي بوفاة العالم الديني الكبير السيد مرتضى مستجابي

عزى قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الامنئي فبوفاة العالم الديني الكبير الجليل حجة الاسلام والمسلمين الحاج السيد مرتضى مستجابي.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أصدر قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامئني رسالة أعرب فيها عن تعازيه بوفاة العالم الديني الكبير حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد مرتضى مستجاب الدعواتي (مستجابي).

قائد الثورة يعزي بوفاة العالم الديني الكبير السيد مرتضى مستجابي

وجاء في نص رسالة قائد الثورة الإسلامية:

بسم الله الرحمن الرحيم
أتقدم بتعازيّ للعائلة الكريمة والمريدين والأصدقاء وعامة الناس في أصفهان بوفاة العالم الكبير، صاحب السعادة حجة الإسلام والمسلمين الحاج السيد مرتضى مستجابي.

كان المرحوم من الناجين من عائلة الصدر الكريمة والنبيلة في العراق وإيران، وبالإضافة إلى كونه مرجعاً علمياً وروحياً كان يتمتع بموهبة أدبية غنية وروح شعبية.

رحمه الله.
السيد علي الخامنئي

/انتهى/

رمز الخبر 1954640

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