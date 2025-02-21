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٢١‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٩:٥٠ ص

خلال استقبال الأمين العام لحركة الجهاد الاسلامي؛

قائد الحرس الثوري: محاولات أمريكا وإسرائيل لإلحاق الأذى بالمقاومة محكوم عليها بالفشل

قائد الحرس الثوري: محاولات أمريكا وإسرائيل لإلحاق الأذى بالمقاومة محكوم عليها بالفشل

أكد القائد العام للحرس الثوري الإسلامي اللواء حسين سلامي ان محاولات أميركا والكيان الصهيوني لإلحاق الأذى بجبهة المقاومة محكوم عليها بالفشل حتما.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه خلال لقاء مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية زياد النخالة، عقد في طهران مساء امس الخميس، أشاد قائد الحرس الثوري بجبهة المقاومة الفلسطينية وشعب غزة لانتصارهم على الكيان الصهيوني.

وأوضح اللواء سلامي أن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة سيتلقان بالتأكيد الهزيمة في النهاية حتى لو حققا بعض الانتصارات.

وأكد ان الكيان الصهيوني والولايات المتحدة على طريق الهزيمة والتآكل، مضيفًا: "قد تتشكل الانتصارات التكتيكية، لكن لن يكون هناك نصر استراتيجي (لأميركا وإسرائيل)".

وقال القائد العام للحرس الثوري: "إن التطورات في غزة واليمن ولبنان تشير إلى حقيقة فشل الكيان الصهيوني والولايات المتحدة".

وأشار إلى أن الكيان الإسرائيلي لا يمكن أن يستمر في حياته بدون دعم امريكا، مضيفًا: "الولايات المتحدة نفسها في حالة انحدار. هذه هي الحقائق على الأرض وجزء من المستقبل".

/انتهى/

رمز الخبر 1954641

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