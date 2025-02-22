إيران وتايلاند تتفقان على تطوير العلاقات بين البلدين

وأفادت وكالة مهر للأنباء، ان خلال اللقاء بين مساعد وزير الخارجية والمدير العام لشؤون آسيا والمحيط الهادئ بوزارة الخارجية وكبار المسؤولين التايلانديين، تمت مناقشة زيادة المشاورات السياسية وتعزيز التعاون الثنائي وتنفيذ البرامج المشتركة بمناسبة الذكرى السبعين للعلاقات الدبلوماسية بين إيران وتايلاند.

وفي هذا اللقاء، ثمنت السكرتيرة الدائمة لوزارة الخارجية التايلاندية جهود الجمهورية الإسلامية الإيرانية للإفراج عن السجناء التايلانديين في غزة، وأشاد بالعلاقات التاريخية بين البلدين، وأكد على الإرادة السياسية لحكومته لتعزيز مستوى التعاون بين البلدين. وفي هذه المحادثات، اتفق الجانبان على تبادل الوفود رفيعة المستوى، وعقد لجنة اقتصادية مشتركة، ومواصلة المشاورات وتبادل الوفود الخبيرة في مجال العلوم والتكنولوجيا، وتنفيذ البرامج الثقافية، وعقد اجتماع قنصلي مشترك في الأشهر المقبلة.

وأشار مسؤولون من وزارتي خارجية البلدين إلى أهمية التعددية في العلاقات الدولية لمواجهة التحديات الدولية وأكدوا على ضرورة التعاون الوثيق بين البلدين.

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