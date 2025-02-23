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٢٣‏/٠٢‏/٢٠٢٥، ٢:٥٠ م

في رسالته الي مراسم تشييع الشهيدين نصرالله وصفي الدين؛

قائد الثورة: الشهيد نصرالله بلغ الآن ذروة العزة وليعلم العدو أن المقاومة ضد الظلم لن تنتهي

قائد الثورة: الشهيد نصرالله بلغ الآن ذروة العزة وليعلم العدو أن المقاومة ضد الظلم لن تنتهي

قال قائد الثورة الاسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي في رسالته التي تم قراءتها في مراسم تشييع الشهيد السيد حسن نصرالله والشهيد السيد هاشم صفي الدين: "سماحة السيد نصر الله قد بلغ الآن ذروة العِزّة وليعلم العدو أن المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه القى قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله العظمى السيد علي الخامنئي من لسان ممثله حجة الاسلام السيد مجتبى الحسيني الذي حضر مراسم التشييع والقى هذه الكلمة عندما بدأ مراسم تشييع ودفن المجاهدين الشهيدين الكبيرين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

وفي رسالته، أكرم قائد الثورة الإسلامية أثناء هذين الشهيدين العظيمين من شهداء المقاومة وأكد: "على العدو أن يعلم أن المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي وستستمر حتى تحقيق الهدف المنشود".

قائد الثورة: الشهيد نصرالله بلغ الآن ذروة العزة وليعلم العدو أن المقاومة ضد الظلم لن تنتهي

وجاء في نص الرسالة:

بسم الله الرحمن الرحيم
قال الله عزّ و جل: وَ لِلّٰهِ العِزَّةُ وَ لِرَسولِهِ وَ لِلمُؤمِنینَ وَ لٰکِنَّ المُنافِقینَ لا یَعلَمون.
المجاهد الكبير والقائد الرائد للمقاومة في المنطقة السيد حسن نصر الله (رحمه الله) هو الآن قد بلغ ذروة المجد والعزة. وسيوارى جثمانه الطاهر الثرى في أرض الجهاد في سبيل الله، ولكنّ روحه ونهجه سيتجلّى شموخهما أكثر فأكثر يومًا بعد يوم، إن شاء الله، ويُنيران درب السالكين..

فليعلم العدو أن المقاومة ضد الغصب والظلم والاستكبار لن تنتهي وستستمر حتى تحقيق الهدف المنشود إن شاء الله.

وأما الاسم الطيب والوجه المضيء لسماحة السيد هاشم صفي الدين (رضي الله عنه) فهو أيضاً نجم ساطع في تاريخ هذه المنطقة. وقد كان ناصرًا صفيًّا، وجزءًا لا يتجزّأُ من قيادة المقاومة في لبنان.

سلام الله وعباده الصالحين على هذين المقاتلين الأبرار، وعلى المقاتلين الشجعان المخلصين الآخرين اللذين استشهدا في الآونة الأخيرة، وعلى جميع شهداء الإسلام. وتحياتي الخاصة لكم يا أبنائي الأعزاء، شباب لبنان الأبطال.

السيد علي الخامنئي
2/23/2025

/انتهى/

رمز الخبر 1954758

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