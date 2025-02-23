وزير الخارجية الايراني يتوجه إلى جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن وزير الخارجية السيد عباس عراقجي الذي سافر إلى لبنان للمشاركة في مراسم تشييع قادة المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد السيد حسن نصر الله والشهيد هاشم صفي الدين، غادر بيروت مساء الأحد متوجها إلى جنيف.



وبالإضافة إلى المشاركة في الاجتماع الرفيع المستوى لمؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح واجتماع مجلس حقوق الإنسان وتوضيح مواقف الجمهورية الإسلامية الإيرانية، سيعقد عراقجي اجتماعات ثنائية مع نظرائه من الدول الأخرى وكذلك مع الأمين العام للأمم المتحدة.