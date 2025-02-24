وزير الخارجية الايراني يصل إلى جنيف

وأفادت وكالة مهر للأنباء، أن السيد عباس عراقجي غادر بيروت مساء الأحد متوجهاً إلى جنيف بعد مشاركته في تشييع جثماني الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين في لبنان.

ومن المقرر أن يحضر اليوم (الاثنين) الدورة الثامنة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والاجتماع رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح.

ويعد عراقجي من بين المتحدثين في المؤتمرين رفيعي المستوى.

ويلتقي أيضًا بالأمين العام للأمم المتحدة وبعض نظرائه.

وتعد الدورة الثامنة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، التي تبدأ اليوم، واحدة من أهم الفعاليات العالمية في مجال مراجعة وتعزيز حقوق الإنسان.

ويوفر الاجتماع، الذي سيعقد في جنيف لعدة أسابيع فرصة رئيسية لممثلي الحكومات والمنظمات غير الحكومية وأصحاب المصلحة الآخرين لمناقشة التحديات الحالية التي تواجه حقوق الإنسان ومعالجتها.

وستتناول الدورة الثامنة والخمسون مواضيع مثل "حقوق الإنسان في مناطق الصراع"، و"حقوق المرأة والفتيات"، و"تغير المناخ وحقوق الإنسان"، و"الحقوق الرقمية وحرية التعبير"، و"حقوق السكان الأصليين".

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