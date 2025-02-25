الرئيس الايراني: لا نستطيع التفاوض مع من يهددنا

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه أكد مسعود بزشكيان، مساء الاثنين، خلال لقاء مع أعضاء مجلس نواب محافظة همدان، عزم الحكومة على توسيع صلاحيات المحافظات، وقال: "نعتقد أن الممثلين والمسؤولين المحليين يمكنهم اتخاذ قرارات أفضل وأقل تكلفة للمحافظات، ولذلك تم تشكيل مجموعة عمل لتنفيذ قضية توسيع صلاحيات المحافظات في إطار القانون والسياسات العامة لسماحة القائد، وهي تدرس الموضوع حاليا".

وفي جزء آخر من كلمته، وصف بزشكيان استراتيجية السياسة الخارجية للحكومة الرابعة عشرة بأنها "الحوار"، وقال: "نحن شعب نحاور ونتفاوض مع الكثير من الدول، بما في ذلك جيراننا، بشأن قضايا مختلفة. حتى عراقجي يسافر لإجراء سلسلة من المفاوضات مع الأوروبيين، لكننا لا نستطيع التفاوض مع شخص يهددنا علانية ويضع يده على رقبتنا".

وأكد الرئيس الإيراني أن "إيران دولة واسعة ذات حدود طويلة وجيران كثيرين"، مضيفا: "لا يمكن فرض عقوبات على إيران بهذه الحدود الطويلة والجيران الكثيرين".

وأضاف بزشكيان أن إحدى أولويات الحكومة الرابعة عشرة هي توسيع طرق وممرات النقل التي تمر عبر إيران، مشيرا إلى أن "هناك قضية أخرى أتابعها شخصيا وهي ربط واستكمال الممرات الدولية داخل البلاد". إن أمامنا فرصة قصيرة في هذا الصدد، وعلينا أن نحاول توسيع خطوط السكك الحديدية والطرق السريعة الممتدة من الشمال إلى الجنوب ومن الغرب إلى الشرق في أسرع وقت ممكن.

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