بزشكيان: حزب الله ما يزال حياً ويواصل مسيرته المشرفة أقوى من الماضي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه قال مسعود بزشكيان، في اجتماع مجلي الحكومة مساء اليوم الأحد، أثناء تكريم ذكرى المجاهد الكبير في جبهة المقاومة الشهيد السيد حسن نصر الله وغيره من المناضلين المضحين الذين استشهدوا خلال العدوان الصهيوني في الفترة الأخيرة: رغم أن فقدان الشهيد نصر الله مأساة كبيرة، إلا أنها لن تخلق انقطاعا في طريق المقاومة، وظنهم أن استشهاد هذا المجاهد الكبير سيضعف عمل المقاومة ليس أكثر من الوهم، حزب الله ما يزال حياً ويواصل مسيرته المشرفة أقوى من الماضي.



وقال الرئيس: بالتأكيد، ما دام هناك ظلم وعدوان ، سيكون هناك رجال عظماء مثل الشهيد نصر الله سيقفون ضده ولن يسمحوا بتحقيق أهداف الظالمين والطغاة الشريرة.