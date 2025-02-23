وأفادت وكالة مهر للانباء، انه التقى رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف، اليوم الأحد، مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري.

وقال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، في تصريح للصحافيين في مجلس النواب اللبناني بعد لقائه نظيره اللبناني نبيه بري: إيران ستدعم أي قرار يتم التوافق عليه بين الحكومة اللبنانية والبرلمان والمقاومة

واضاف قاليباف: سافرت اليوم إلى لبنان على رأس وفد رفيع المستوى من إيران لحضور مراسم تشييع الشهيدين السيد حسن نصر الله والسيد هاشم صفي الدين.

واكد قاليباف ان هذه المراسم كانت تعبيراً عن علاقة الشعب اللبناني بحزب الله والشهيدين السيد حسن نصر الله وصفي الدين.

وقال قاليباف: الشهيد نصرالله كان مبعثا للفخر للشعب اللبناني والعالم الإسلامي.

وتابع قاليباف: مئات الآلاف من الناس الذين حضروا المراسم في بيروت والملايين الذين لم يحضروا المراسم بشكل مباشر، كانت قلوبهم مع هذا الحدث، وهذا يدل على أهمية ومكانة المقاومة في نفوس وحياة الناس.

وصرح قاليباف: التقيت بمسؤولين لبنانيين وأتمنى أن تكون هذه الزيارة التي تتزامن مع بدء عمل الحكومة الجديدة في هذا البلد واستتباب الأمن في هذا البلد، فعالة في العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والشقيقين لبنان وإيران.