إيران تدعو إلى العدالة والاحترام والسلام في النظام الدولي

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه نشر علي بحراني رسالة على موقع التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقا): "في الاجتماع رفيع المستوى لمجموعة أصدقاء الميثاق في جنيف، نؤكد مجددا التزامنا الراسخ بالتعددية والقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة".

وقال: "بينما نقترب من الذكرى الثمانين لتوقيع هذا الميثاق، دعونا نعمل على تعزيز عالم تتغلب فيه العدالة والاحترام والسلام على القمع والانقسام".

ويأتي اجتماع مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة في وقت واجهت فيه المؤسسات الدولية تحديات في السنوات الأخيرة بسبب السياسات الأحادية الجانب التي تنتهجها بعض البلدان.

وباعتبارها عضواً في هذه المجموعة، أكدت إيران دائماً على ضرورة مواجهة الإجراءات الأحادية الجانب وإضعاف المؤسسات المتعددة الأطراف من قبل بعض الجهات الدولية الفاعلة.

وتأسست مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة بهدف تعزيز التعددية ودعم القانون الدولي ومواجهة التوجهات التدخلية والعقوبات غير القانونية.

ويسعى أعضاء هذه المجموعة إلى دعم دور الأمم المتحدة في إدارة الأزمات العالمية، استناداً إلى مبادئ الميثاق، ومنع الاستخدام الأداتي لهذه المؤسسة لأغراض سياسية.

ومع اقتراب الذكرى الثمانين لميثاق الأمم المتحدة، تؤكد العديد من البلدان على ضرورة الالتزام بالمبادئ الأساسية لهذه الوثيقة. في حين أن السياسات الأحادية الجانب والإجراءات الخارجة عن القانون التي تنتهجها بعض القوى لا تزال تشكل تحدياً خطيراً أمام التنفيذ الفعلي لهذه المبادئ.

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