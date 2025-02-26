مجلس الشورى الإسلامي یرفض مشروع تدريس أدب اللغات المحلية في المدارس

أفادت وكالة مهر للأنباء، تم طرح مشروع تدريس أدب اللغات القومية والمحلية في المدارس في جلسة علنية اليوم (الأربعاء) في مجلس الشورى الإسلامي، حيث كان الموضوع مدرجًا في جدول الأعمال بموجب المادة 15 من الدستور الإيراني.

بعد طرح آراء المؤيدين والمعارضين، لم يتم التصويت على مشروع القانون المذكور، حيث حصل على 104 أصوات مؤيدة، و130 صوتًا معارضًا، و5 أصوات ممتنعة من مجموع 246 نائبًا حاضرًا في الجلسة.

وأوضح إحسان عظيمي راد بشأن هذا المشروع: "في المادة 15 من الدستور، جاء أن اللغة والخط الرسمي للبلاد هو اللغة الفارسية. يجب أن تكون جميع النصوص الرسمية وكتبنا الدراسية مبنية على اللغة الفارسية. وقد تم النص في المادة 15 من الدستور على أن تدريس أدب اللغات القومية والمحلية بجانب اللغة الفارسية في المدارس مسموح به، مما يعني أن هذا المشروع يتماشى تمامًا مع المادة 15 من الدستور ويمكن أن يكون أحد متطلباته."

وأكد المتحدث باسم لجنة التعليم والبحوث في مجلس الشورى الإسلامي: "حفظ الهوية الوطنية وتعزيز الهوية الإسلامية الإيرانية هو الهدف من تنفيذ هذا المشروع. كما سيتم تخصيص ساعتين من الوقت التعليمي في المدارس لهذا المشروع."

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